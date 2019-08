Vor 15 ' Neue Sicherheits-Vorfälle bei Özil und Kolasinac

Mesut Özil und Sead Kolasinac Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Arsenal London verzichtet in der ersten Premier-League-Runde auf Mesut Özil und Sead Kolasinac. Es gibt wieder Sicherheitsbedenken.

Mitte Juli waren Özil und Kolasinac in London bei einem Raubüberfall angegriffen worden. Zwei Motorradfahrer hatten den SUV des früheren deutschen Teamspielers verfolgt. Beim Aussteigen wollten die Täter zuschlagen, doch Kolasinac vertrieb die Angreifer.



Zwei Wochen danach sorgen neue Sicherheitsbedenken rund um die beiden "Gunners"-Spieler für Schlagzeilen. Özil und sein bosnischer Teamkollege stehen nicht im Arsenal-Kader für das Auswärtsspiel in Newcastle am Sonntag.



"Es hat weitere Zwischenfälle gegeben", erklärte die Polizei in britischen Medien. Arsenal gab in einer Stellungnahme an: "Das Wohl unserer Spieler und deren Familien steht für uns immer an erster Stelle. Wir haben diese Entscheidung nach Gesprächen mit beiden Spielern getroffen. Wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen und unterstützen die Spieler."



Berichten zufolge sollen die beiden Arsenal-Kicker in Tweets bedroht worden sein. (wem)