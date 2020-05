Sieben Italien-Profis mit positiven Corona-Tests

Am 18. Mai sollen Italiens Profikicker wieder mit dem Gruppentraining beginnen. Doch jetzt erhöht sich die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Spieler wieder drastisch.

Sieben Spieler der Serie A, Italiens höchster Fußballliga, wurden zuletzt positiv auf das Coronavirus getestet. Bei vier Spielern handelt es sich um Profis von Sampdoria Genua, beim Toskana-Klub AC Fiorentina hat es neben drei Spielern auch noch drei Vereinsmitarbeiter erwischt.Insgesamt wurden in Österreichs Nachbarland, das so hart vom Coronavirus getroffen wurde und schon knapp 30.000 Verstorbene zählt, bereits 23 infizierte Spieler registriert. Dennoch ist eine Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebes nicht vom Tisch.Am 18. Mai sollen die Serie-A-Vereine wieder mit dem Gruppentraining beginnen dürfen. Ein Neustarttermin für die Liga, wie er zum Beispiel in Deutschland mit dem 16. Mai feststeht, wurde allerdings noch nicht festgelegt. Die Zeit drängt aber, zwölf Runden wären noch zu spielen...