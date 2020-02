Skandal! NFL-Star prügelt Gegner mit eigenem Helm

In der NFL kam es zum Skandal. Cleveland-Raubein Myles Garrett riss Pittsburgh-Quarterback Mason Rudolph den Helm vom Kopf und prügelte damit auf ihn ein.

Fassungslosigkeit in den USA! In der Nacht auf Freitag ereignete sich in der NFL eine hässliche Szene, die an Unsportlichkeit kaum mehr zu überbieten ist.Myles Garrett, Defensiv End der Cleveland Browns, ging auf seinen Gegner Mason Rudolph los. Dem Quarterback der Pittsburgh Steelers wurde sein Helm vom Kopf gerissen. Garrett schlug mit dem Helm auf seinen Gegner ein.Ein Akt mit Symbolwirkung. Der Kopf ist in der NFL seit langer Zeit das Heiligste. Viele Football-Spieler leiden an irreversiblen Kopfverletzungen in Folge der knallharten Zusammenstöße auf dem Feld. Der Helm ist der wichtigste Schutz. Der Kopf das wichtigste Gut der Spieler.Garretts Aktion hatte dementsprechend emotionale Reaktionen der Gegner zur Folge. Mehrere Teamkollegen eilten dem Opfer zur Hilfe, gingen auf den Cleveland-Spieler los. Einer kickte sogar gegen seinen Kopf – wiederum nicht einwandfrei.Rudolph kam ohne Verletzung davon. Er sagte nach dem Spiel cool: "Das war schon sehr feig! Aber ich bin okay."