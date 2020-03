Skeleton-Ass Flock hilft im Supermarkt aus

Die Skeleton-Saison von Janine Flock ist durch das Coronavirus vorzeitig zu Ende gegangen. Doch die 30-Jährige lehnt sich nicht untätig zurück.

Deshalb stellt sich die Tirolerin ab Dienstag in den Dienst der Bevölkerung. Wie viele andere Heeressportler und Heeressportlerinnen hilft Flock, die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen.Die WM-Bronzene hilft im Lager einer Supermarktkette im Tiroler Ort Rietz aus. "Ich finde super, dass wir in dieser Situation helfen können", sagte Flock dem. Gerade in ihrem Heimatbundesland Tirol ist die Lage weiterhin angespannt.Dabei wäre für Flock gerade ein Training in Lake Placid auf dem Programm gestanden. "Wir hätten am Samstag einen Flug nach Amerika gehabt, auf den wir klarerweise verzichtet haben. In dieser Situation mit dem Coronavirus wäre das unverantwortlich gewesen."