Ski-Duo muss die Saison vorzeitig beenden

Der Verletzungsteufel schlägt im Ski-Weltcup wieder zu. Diesmal sind aber keine ÖSV-Athleten betroffen, dafür Teamkollegen aus einem Nachbarland.

Konkret muss der deutsche Skiverband auf zwei Athleten verzichten. Bei den Herren muss Manuel Schmid die Ski ins Eck stellen. Er muss sich erneut an seiner rechten Hand operieren lassen, an der er im Dezember einen Bruch erlitt.Bei den Damen fällt Michaela Wenig für den Rest der Saison aus. Sie laboriert an Hüftproblemen. "Sie sollen sich voll auf ihr Reha-Programm konzentrieren", heißt es in einer Mitteilung des DSV.Mit Stefan Luitz gibt es dafür einen Deutschen, der auf die Renn-Piste zurückkehrt. Der Technik-Spezialist verzichtete krankheitsbedingt auf die Reise nach Japan, ist nun aber wieder gesund und wird am Sonntag beim Riesentorlauf in Hinterstoder an den Start gehen.