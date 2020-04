Ski-Ikone Miller: So geht Quarantäne mit 6 Kindern

Die Corona-Krise ist keine einfache Zeit für Eltern. Auch im Haushalt von Bode und Morgan Miller geht es rund. Sie haben gleich sechs Kinder zu betreuen.

Der Ex-US-Skistar muss mit seiner Frau die fünfeinhalb Monate alten Zwillinge Asher und Aksel betreuen und versorgen. Dazu kommt der eineinhalb-jährige Easton, Nash (5), Samuel (7) und Neesyn (12). "Training ist derzeit kein Thema", lacht der 42-Jährige in der "Today Show" auf NBC. "Ich muss mich um die Kinder kümmern."Morgan ergänzt: "Mit drei Babys drei unterschiedliche Schulklassen zu unterrichten, hätte ich mir niemals vorstellen können. Es ist eine große Herausforderung, aber auf der andere Seite auch ein Segen, dass wir alle bei uns haben. Das haben wir uns immer gewünscht." Nachsatz: "Vielleicht nicht alle auf einmal. Wir müssen kreativ sein. Es ist toll, wie sich die Älteren um die Jungen kümmern." Zuletzt wurde die Familie Miller im Juni 2018 von einem schweren Schicksalsschlag getroffen, als Tochter Emeline im Alter von 19 Monaten bei einem Badeunfall ums Leben kam.Die Millers unterstützt mit "Feed The Front Line" auch ein Charity-Programm in Kalifornien. Dabei geht es darum, dass geschlossene Restaurants Essen für Menschen zubereiten, die aktiv gegen das Coronavirus kämpfen. Also zum Beispiel medizinisches Personal. "Wichtiger als das Essen ist die emotionale Seite, dass die Leute Wertschätzung spüren", meint Miller.