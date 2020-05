Ski-Pensionist Hirscher zeigt neue "Sommerfrisur"

Marcel Hirscher nutzte die Corona-Zwangspause unter anderem, um an seiner Frisur zu feilen. Das Ergebnis überrascht viele seiner Fans.

Seit dem 2. Mai haben in Österreich die Friseure wieder geöffnet. Eine Tatsache, die Marcel Hirscher relativ egal sein dürfte. Denn: Der Ski-Pensionist vertraut seit Kurzem auf eine elegante Stoppelglatze. Auf Instagram zeigt sich der 31-Jährige nun erstmals im neuen "Sommer-Look".Gleichzeitig rührte Hirscher die Werbetrommel für den traditionellen Wings for Life World Run . Der fand heuer corona-bedingt in veränderter Form statt – jeder Teilnehmer musste individuell laufen. Per App wurde die Zeit mitgestoppt.Die Kommentare unter dem Hirscher-Foto beschäftigen sich jedoch in erster Linie mit der neuen Haarpracht. "Marcel?! Is' da Laura da Haarschneider aus da Hand g'foin?!", will ein User wissen. "Geile Matten", meint ein anderer. Doch seht selbst.