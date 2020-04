Ski-Queen Shiffrin fährt auf dem eigenen Balkon

Mikaela Shiffrin kriegt nicht genug! Die US-Amerikanerin schnallt sogar während der Corona-Pandemie die Ski an – auf dem eigenen Balkon.

Not macht erfinderisch! Mikaela Shiffrin kann derzeit nicht ihrer großen Liebe nachgehen – dem Skifahren. Zumindest nicht auf dem Berg.Die US-Amerikanerin fand dennoch einen Weg, um die Saison gebührend ausklingen zu lassen. Denn vor ihrem Haus in Colorado ist der Winter noch nicht vorbei. "So viel Schnee und man kann nirgends hingehen", klagt Shiffrin.Oder doch? Shiffrin schlüpft kurzerhand in ihren Rennanzug, zieht ihre Ski-Schuhe an, schnallt am Balkon die Latten an – und geht in die Hocke.Freilich, der Clip ist in erster Linie als Werbung für ihre Ausrüster zu betrachten. Unterhaltsam ist er allemal. Seht selbst.