Ski-Star Fritz Dopfer beendet seine Karriere

Der deutsche Skirennfahrer Fritz Dopfer verkündete am Freitag sein Karriereende. Sein Körper lasse den Leistungssport nicht mehr zu.

Fritz Dopfer, doppelter WM-Medaillengewinner, hängt seine Skischuhe an den Nagel. Der gebürtige Innsbrucker ging in seiner aktiven Zeit für Deutschland an den Start. 2015 gewann er Slalom-Silber bei der WM in Vail / Beaver Creek, 2013 in Schladming Bronze mit der Mannschaft.Am Freitag wandte sich der 32-Jährige an seine Fan-Gemeinde, um via Facebook sein Karriereende zu verkünden."Leistungssport – ich sage auf Wiedersehen!", leitete er sein Statement (weiter unten zu sehen) ein. Dopfer blicke auf über 570 Skirennen auf Weltcup-, Europacup- und FIS- Ebene zurück."Leider konnte ich in den letzten Jahren nicht mehr meine absolute Leistungsfähigkeit abrufen, da mir mein Körper ein ums andere Mal zeigte, dass er die Belastungen des Hochleistungssports nicht mehr mitgehen kann."In Kranjska Gora wäre er zum letzten Mal an den Start gegangen. Wegen des Coronavirus folgte die Absage."Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, überwiegt ein unfassbar großes Gefühl an Dankbarkeit und Glück, meinen Traumberuf für diesen Lebensabschnitt gefunden zu haben."Neben seiner Familie und all seinen Begleitern bedankte sich Dopfer auch beim österreichischen Skiverband.