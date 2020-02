Ski-Star Vlhova wird von Kniespezialist fitgespritzt

Petra Vlhova kämpft um den Gesamtweltcup der Ski-Damen. Sie will sich von ihrer Knorpelverletzung im Knie nicht stoppen lassen.

Die Slowakin Petra Vlhova will am kommenden Wochenende bei den Weltcup-Rennen im norditalienischen La Thuile an den Start gehen.Trotz des Coronavirus-Ausbruchs werden am Samstag der Super-G und die Kombination am Sonntag durchgeführt. Weil es für Vlhova um den Gesamtweltcup geht, überrascht sie am Dienstag mit der Meldung, dass sie trotz ihrer frischen Verletzung antreten werde.Die 24-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende in Crans Montana eine Knorpelverletzung im Knie zugezogen. Zunächst hatte es geheißen, dass ihr bis zu zwei Wochen Pause drohen würden."Neveitalia.it" berichtet, dass sich der Ski-Star mit einer Injektionsspitze in ihr linkes Knie von einem Spezialisten in Como fitspritzen ließ.Für Vlhova geht es um viel. Sie liegt im Gesamtweltcup der Damen 159 Punkte hinter der Führenden Federica Brignone. Dazwischen rangiert Superstar Mikaela Shiffrin auf Platz zwei, die aber seit dem tragischen Tod ihres Vaters auf unbestimmte Zeit ausfällt.