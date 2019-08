Vor 1 ' Skispringerin stürzt den Sprungturm hinunter

Maren Lundby Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA

Die norwegische Skispringerin Maren Lundby entging nur ganz knapp einer Katastrophe. Die 24-Jährige rutschte beim Training auf dem Sprungturm ab und fiel den Schanzentisch hinunter, dabei zog sie sich lediglich leichte Verletzungen zu.





Die Weltmeisterin von Seefeld 2019 verlor im Regen den Halt am Sprungturm, als die den Startbalken anbringen wollte.



"Plötzlich lag ich auf dem Rücken und rutschte hinunter. Ich dachte das Schlimmste. Ich hatte wirklich Angst. Ich versuchte verzweifelt, langsamer zu werden, bin aber am Ende über den Schanzentisch gefallen", schildert Lundby in der Krone.



Beim Aufprall auf einer Betonplatte hatte die 24-Jährige einen Schutzengel: "Ich habe eine Gehirnerschütterung und eine starke Knieprellung erlitten, ich sollte aber bald wieder mit Training beginnen können."



(pip)