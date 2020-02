Sky entschädigt Kunden für Panne bei Bayern-BVB

Den 4:0-Kantersieg der Bayern gegen Borussia Dortmund konnten am Samstag nicht alle verfolgen. Sky Go hatte technische Probleme. Nun entschädigt Sky seine Kunden.

Auf das Bundesliga-Highlight des Jahres hatten sich Fußballfans in Deutschland und Österreich gefreut, für viele war es das Spiel des Jahres. Doch sie wurden enttäuscht.Statt des deutschen Klassikers schauten zigtausende Fußballfans ins Leere. Während die Fernsehübertragung des Duells Bayern gegen Dortmund einwandfrei gelaufen war, gab es beim Livestream gravierende Probleme.In der ersten Spielhälfte war über die Streaming-Plattform Sky Go gar nichts gegangen, erschien statt der Live-Bilder aus dem Stadion nur eine Fehlermeldung. Erst in der zweiten Hälfte konnten die Probleme gelöst werden.Nun gab der Pay-TV-Sender bekannt, seine Kunden für die technische Panne zu entschädigen. Bereits zuvor hatten Fußballfans ihr Geld zurückgefordert.Sky versprach allen Kunden, die sich ein Tagesticket oder ein Wochenticket ab dem 3. November gekauft hatten, das Geld zu erstatten. Kunden eines Supersport-Monatstickets oder Kunden von Sky Go werden vom Unternehmen bis Jahresende kontaktiert, erhalten zusätzliche Inhalte oder einen Rabatt.