Sky oder DAZN? Hier seht ihr Salzburg im TV

In zwei Wochen startet Red Bull Salzburg erstmals in der Champions League. Wer sich die Spektakel gegen Liverpool, Napoli und Genk nicht entgehen lassen will, der braucht sowohl Fernsehsender Sky und Sportstreaming-Dienst DAZN.

Im TV-Rechte-Wirrwarr ist Durchblick gefragt. Sky zeigt in Österreich pro Spieltag ein Spiel exklusiv (Dienstag und Mittwoch), alle anderen laufen in der Konferenz-Schaltung. Die restlichen Einzelspiele hingegen sieht man bei DAZN.Die beiden Rechteinhaber haben die mehr als 100 Spiele nun unter sich aufgeteilt, so seht ihr den österreichischen Meister in der Königsklasse.Salzburg gegen Genk auf Sky (außerdem als Einzelspiel am 18. September: Bayern gegen Roter Stern Belgrad)Liverpool gegen Salzburg auf Sky (zudem läuft am 1. Oktober Juventus gegen Leverkusen exklusiv)Salzburg gegen Napoli auf Sky (außerdem exklusiv am 22. Oktober: Olympiakos gegen Bayern)Napoli gegen Salzburg auf DAZN! Sky überträgt Dortmund gegen Inter und Bayern gegen OlympiakosGenk gegen Napoli live auf Sky (außerdem am 26. November: Real Madrid gegen PSG)Salzburg gegen Liverpool auf DAZN. Sky zeigt Dortmund gegen Slavia Prag und Bayern gegen Tottenham(pip)