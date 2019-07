Sky verkabelt Salzburg-Coach gegen Chelsea

Eine eigene "Jesse"-Cam wird den Salzburg-Trainer gegen Chelsea genau verfolgen, der Amerikaner ist zudem verkabelt. Sky überträgt live und gratis.

Am Mittwoch testet Meister Red Bull Salzburg gegen den englischen Top-Klub Chelsea. Sky überträgt die "Road to Champions League" live und frei empfangbar auf dem Sender "Sky Sport Austria" - dafür hat sich der Sender ein ganz besonderes Zuckerl einfallen lassen.Ab 19:30 geht's los mit den Bullen gegen die Blues. Dabei wird der neue Salzburg-Trainer Jesse Marsch ganz besonders im Mittelpunkt stehen. Sky wird den US-Amerikaner verkabeln und ähnlich wie beim Eishockey die Anweisungen des Coaches einspielen. Eine eigene "Jesse"-Cam soll für zusätzlich Action sorgen.Als Experte wird Ex-Bulle Marc Janko fungieren. Der momentan verletzte Tormann Alex Walke wird den Test-Hit gemeinsam mit Thomas Trukesitz kommentieren.Auch das bereits ausverkaufte Test-Spiel gegen Real Madrid wird am 7. August (um 18:45 Uhr) frei empfangbar auf Sky Sport Austria zu sehen sein. Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann die Fußball-Schlager auch im Stream aufansehen. (pip)