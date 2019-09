Sloggi lässt zum 40er die Oma tanzen

Die Unterwäschefirma Sloggi feiert ihren 40er mit einem genialen Tanz-Video.

Hüfthoch, so was von unsexy, aber super-bequem: Zum 40-Jahr-Jubiläum legt Sloggi den Oma-Schlüpfer "Sloggi The '79" neu auf – und feiert das mit einem genialen Tanz-Video ab.



In der Hauptrolle rappt Schauspielerin Colette Zacca (56) als coole Granny mit Tanzcrew und Ghettoblaster über die Vorteile von XXL-Unterwäsche. Unbedingt anschauen!