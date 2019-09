So erklärt Greta Thunberg ihren bösen Blick zu Trump

Dieser Blick sorgte am Montag international für Aufsehen. Jetzt plaudert die "Fridays For Future"-Aktivistin über ihr "Treffen" mit US-Präsident Donald Trump.

Thunberg: "Ich war ziemlich schockiert"

Beim Klimagipfel in New York kam es beinahe zu einem Treffen zwischen dem US-Präsidenten und der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Zwar verpasste Trump die emotionale Rede der 16-Jährigen , doch als er kurz danach vor die Presse trat, stand sie nur wenige Meter von ihm entfernt und beobachtete seinen Auftritt mit finsterer Miene ("Heute.at" hat berichtet) . Die Bilder von Gretas "Trump-Blick" gingen um die Welt.In der schwedischen Talkshow "Skavlan" erklärt Thunberg jetzt ihre heiß diskutierte Reaktion über den Auftritt des US-Präsidenten. "Erst wurde ich gestoppt, weil die Sicherheitsleute reinkamen und sagten, ich soll zur Seite gehen. Ich habe mich gefragt, was los ist. Dann ist er aufgetaucht. Ich glaube, ich war ziemlich schockiert", so die 16-Jährige. Moderator Frederik Skavlan witzelt, dass der US-Präsident ihren Blick wohl gar nicht gesehen habe. Filmemacher Michael Moore, genauso wie die junge Klimaaktivistin Gast in der Talkshow, fügt hinzu: "Aber er hat es gefühlt. Er konnte den brennenden Blick im Nacken spüren."Mitbekommen hat die "Fridays For Future"-Initiatorin jedoch Trumps spöttischen Tweet: "Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!""Natürlich erkenne ich darin Sarkasmus. Aber es ist verständlich, dass er so etwas schreiben musste", kontert die 16-Jährige dem amerikanischen Klimawandel-Skeptiker. Auch auf Twitter nimmt die künftige Alternative Nobelpreisträgerin den Spott Trumps locker. In ihren Profileinstellungen hat Greta Thunberg seine Worte übernommen und bezeichnet sich nun selbst als "sehr glückliches junges Mädchen mit einer wundervollen Zukunft".