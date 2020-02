So erklärt Jürgen Klopp Liverpools erste Pleite

Die Serie ist gerissen! Nach 44 ungeschlagenen Liga-Spielen und 18 Siegen am Stück hat Liverpool eine Niederlage kassiert. Die "Reds" gingen gegen den Vorletzten Watford sang- und klanglos mit 0:3 unter.

Für Coach Jürgen Klopp ging trotzdem die Welt nicht unter. "Es war klar, dass wir einmal ein Spiel verlieren würden", erklärte der deutsche Coach im englischen TV.Dass sich die Pleite schon in den letzten Wochen mit schwächeren Leistungen angekündigt hätte, wollte Klopp nicht so stehen lassen. "Wir gehen nicht nach einem komfortablen Sieg ins nächste Spiel und sagen: ,Wow, wir gewinnen wieder klar.? Viele haben es kommen gesehen, Gratulation. Ich nicht."Stattdessen sah Klopp eine schwache Vorstellung. Liverpool wirkte ideenlos und erschreckend harmlos. "Wir haben heute so viele Dinge nicht gut gemacht. Mir ist zumindest eine Niederlage, mit einer schlechten Performance lieber, als gut zu spielen und unglücklich zu verlieren", so Klopp, der der Pleite durchaus etwas Positives abgewinnen kann. "Jetzt können wir über dieses Spiel sprechen und uns wieder verbessern."Dass nun Bestmarken futsch sind, stört Klopp ebenso wenig. "Du kannst dir keinen Rekord holen, wenn du einen Rekord holen möchtest. Das Ergebnis ist das Resultat der Leistung." Vielsagender Nachsatz: "Jetzt kann eine neue Serie starten."