So gefährlich ist der Coronavirus für die EM

Nur noch 106 Tage bis zur Fußball-EM in ganz Europa! Doch auf unserem Kontinent geht die Angst vor dem Coronavirus um, immer mehr Fälle werden in Österreich und den Nachbarländern bekannt. Wie gefährlich ist der SARS-CoV-2 wirklich für die größte Europameisterschaft aller Zeiten?

Über ganz Europa verteilt soll im Juni und Juli 2020 der neue Europameister gekürt werden. Kick-off ist am 12. Juni in Rom, Österreich ist zwei Tage später mit dem Auftakt in Bukarest gegen einen noch unbekannten Gegner dran.Bereits in Italien wurden am vergangenen Wochenende vier Serie-A-Spiele abgesagt, Inter Mailand muss in der Europa League ein Geisterspiel gegen Ludogorez Rasgrad austragen. Ist nun auch die Europameisterschaft in Gefahr?Die UEFA beobachtet die aktuelle Entwicklung intensiv. "Die EURO 2020 wird am 12. Juni 2020 in Rom gestartet. Die UEFA steht in Kontakt mit den zuständigen internationalen und lokalen Behörden bezüglich des Coronavirus und seiner Entwicklung. Im Moment gibt es keine Notwendigkeit, am geplanten Zeitplan etwas zu ändern. Die Angelegenheit wird ständig überprüft werden", heißt es von der UEFA gegenüber derZusätzlich hat UEFA-Boss Aleksander Ceferin ein Schreiben an alle EM-Teilnehmer zum Thema Coronavirus geschickt. Noch sieht man die Lage gelassen.Auch in Österreich und Deutschland sollen trotz der ersten Virus-Erkrankungen die normalen Fußball-Runden am Wochenende ausgetragen werden.