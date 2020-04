So kannst du gegen Thiem im Livestream FIFA zocken

Dominic Thiem fordert seine Fans in seiner Insta-Story zum Duell in FIFA20 heraus.

Großsponsor Red Bull veranstaltet ein FIFA20-Event, bei dem du gegen Sport-Stars wie Dominic Thiem und Matthias Schwab antreten kannst.

Die Sportwelt steht still. Das Coronavirus zwingt Tennis-Star Dominic Thiem, Golfer Matthias Schwab oder die Kicker von Red Bull Salzburg zur Pause. Ihr gemeinsamer Sponsor, der österreichische Brausehersteller, bringt die Athleten nun zusammen und veranstaltet ein Event zur Unterhaltung ihrer Fans.Thiem, Schwab sowie Rekord-Transfer Noah Okafor und Albert Vallci, zwei Kicker des Bundesliga-Meisters Salzburg, warten auf vier Gewinner einer Challenge.Wer gegen sie auf der Konsole in FIFA20 antreten will, kann das mit der Einsendung eines Videos. Red Bull sucht die schönsten Tore. Teilnahmebedingung: Teilt ein Video eines FIFA-Traumtores, hängt den Hashtag #TorDesTages und die Tags @RedBullAustria und @FCRedBullSalzburg an.Von 6. bis 9. April wird täglich einer der Kandidaten ausgewählt und bekanntgegeben. Zusammen dürfen die vier Gewinner am 10. April in einem Match gegen die vier Sportler antreten.Das Duell wird auf Twitch livegestreamt und vom eSports-Team der Bullen kommentiert.