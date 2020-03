So kreativ wird Social Distancing umgesetzt

Fußballspielen von Fenster zu Fenster oder ein Marathon auf dem Balkon: Die Corona-Maßnahmen führen zu originellen Ideen.

Marathon am Balkon

In einer Wohnsiedlung in Dublin steht ein Tisch auf einer Garage, links und rechts zwei große Lautsprecher. "59", ruft die Person am Tisch ins Mikrofon. Seine Stimme hallt zwischen den Wohnblöcken. Darin stehen die Bewohner vor ihren Fenstern und Türen und decken die Zahl ab. Wer sagt denn, dass Bingo nicht auch outdoor funktioniert?Zur selben Zeit läuft ein Mann in Toulouse einen Marathon auf seinem sieben Meter langen Balkon. Zwar lässt die Ausgangssperre in Frankreich das Joggen zu. "Aber wenn alle gleich denken und das Gleiche tun, finden wir uns alle draußen wieder, und das würde nichts helfen."Auch der österreichische Musikvideoproduzent Rudi Dolezal (Queen, Falco, Rammstein), der sich derzeit in Miami (USA) aufhält, setzt bei seiner Lauf-Aktion "Run, Rudi, Run" auf eine kreative Routenplanung: