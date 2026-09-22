StartseiteLife
Im schlimmsten Fall werden mit der Gartenschere Erreger von Pflanze zu Pflanze übertragen.
Im schlimmsten Fall werden mit der Gartenschere Erreger von Pflanze zu Pflanze übertragen.
iStock/lovelyday12
Garten-Tipps

So pflegst du deine Gartenschere richtig

Nach einem Gartenjahr braucht die Schere Zuwendung – sonst drohen Rost und Krankheitsübertragung. So verlängerst du ihre Lebensdauer.
Heute Life
Von Heute Life
22.09.2026, 09:42
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Gartenschere zählt zu den meistgenutzten Werkzeugen im Garten – doch ihre Pflege wird oft vernachlässigt. Über eine Saison hinweg sammeln sich Pflanzensäfte, Harz und unsichtbare Krankheitserreger an den Klingen.

Darum solltest du Natron auf deine Gartenmöbel streuen

Was viele Hobbygärtner nicht wissen: Einfaches Abwischen reicht bei Weitem nicht aus, um die Schere wirklich sauber und einsatzbereit zu halten. Im schlimmsten Fall werden Erreger von Pflanze zu Pflanze übertragen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie 24garten.de berichtet, kommt es bei der richtigen Pflege auf die Hilfsmittel und eine bestimmte Reihenfolge an. Wer hier abkürzt, riskiert Rost und stumpfe Klingen.

Diese Pflanzen haben Wasser jetzt besonders nötig

So geht die richtige Pflege

Die Gartenschere sollte gründlich gereinigt, desinfiziert und geölt werden. Das beugt der Verbreitung von Krankheiten vor und hält die Mechanik geschmeidig.

Zusätzlich sollten Gartenscheren mindestens einmal pro Saison nachgeschliffen werden – am besten mit einem nassen Schleifstein. Wichtig: Immer nur an der angeschrägten Seite der Klinge schleifen.

Vertrocknete Pflanzen nach'm Urlaub? So rettest du sie

Stumpfe Schneiden quetschen Triebe, statt sie sauber zu durchtrennen. Die Folge: Ausgefranste Wunden, die langsamer heilen und Pilzen eine ideale Eintrittspforte bieten.

red,22.09.2026, 09:42
Mehr zum Thema
GartenPflegeTippsSauber
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote