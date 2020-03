So rasant breitete sich Corona in Österreich aus

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Österreich hat am Montag 1.000 überschritten. Das Virus hat das Land fest im Griff und breitet sich immer weiter aus.

Alle Corona-Maßnahmen auf einen Blick

Noch am Montagvormittag bestätigte Detlef Polay, Sprecher des Einsatzstabs im Innenministerium, gegenüber der "APA", dass es aktuell 1.018 Covid-19-Erkrankungen in Österreich gibt. Geheilt wurden bisher acht Personen.Knapp 8.500 Corona-Tests wurden bisher landesweit durchgeführt. Die meisten bestätigten Kranken befinden sich in Tirol, hier sind 254 Personen infiziert. Auch in Oberösterreich (196), Niederösterreich (150), Wien (122) und der Steiermark (111) sind bereits über 100 Menschen erkrankt.Das Coronavirus hat sich innerhalb nur eines Monats also bereits rasant in der Alpenrepublik ausgebreitet. Erst am 25. Februar waren die ersten beiden Corona-Fälle in Tirol gemeldet worden.Knapp 20 Tage später gibt es nun schon über 1.000 Infizierte in Österreich, und die Kurve dürfte in den nächsten Tagen weiter steil nach oben gehen.Um die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen zu können, hat die Bundesregierung bereits mehrere Maßnahmen getroffen und das öffentliche Leben in Österreich eingeschränkt . Seit Montag gelten Ausgangsbeschränkungen, alle Menschen sollen in ihren Wohnungen bleiben.Ausnahmen gibt es nur mehr in Notfällen, etwa für den Weg in die Arbeit oder zum Einkaufen, zur Betreuung Kranker und zum Spazierengehen im Freien. Die Polizei kontrolliert, wer sich nicht daran hält, dem drohen harte Strafen.