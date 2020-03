So reagieren Bundesliga und ÖFB auf Hass-Plakate

Schmähplakate und Hass-Tiraden halten den deutschen Fußball in Atem. Das Phänomen ist nicht neu. Deshalb gibt es auch in Österreich einen klaren Plan, wie bei einer Eskalation vorzugehen ist. "Heute" hakte nach.

Spiel-Abbruch droht

Die Antwort im Wortlaut

Wer ersetzt Bundesliga-Star Haaland?

Der deutsche Fußball wird von einem Fan-Eklat erschüttert . Die Ultras-Gruppierungen unterschiedlicher Klubs sorgen mit geschmacklosen Schmähplakaten für Aufregung. Ziel ihres Unmuts: der DFB und Milliardär Dietmar Hopp . Der Hoffenheim-Mäzen wird aufgrund seiner Finanzgeflechte angefeindet. Viele Anhänger sehen eine Verletzung der "50+1-Regel", die besagt, dass ein Bundesligist stets die Mehrheit seiner Anteile behalten muss. Der Protest weitete sich bereits auf "RB-Leipzig-Erfinder" Didi Mateschitz aus Der deutsche Fußballbund geriet ins Visier des harten Fankerns, weil er Kollektivstrafen aussprach, die er vor zwei Jahren eigentlich abgeschafft hatte.Weil die Anfeindungen in den letzten Tagen Überhand nahmen, wurden zahlreiche Spiele bereits für mehrere Minuten unterbrochen – und beinahe abgebrochen. Erst nach Entfernen der beleidigenden Transparente wurde weitergekickt.Doch wie wird in Österreich mit der Thematik umgegangen? Beim Rapid-Heimspiel gegen Mattersburg entrollte der BlockWest ebenfalls ein Spruchband – und vergriff sich dabei in der Wortwahl. Passiert ist nichts.fragte beim ÖFB und der rot-weiß-roten Bundesliga nach, wie bei Hass-Plakaten vorgegangen wird. Die gemeinsame Antwort: Es gibt einen 3-Stufen-Plan.