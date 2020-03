Fan-Hass gegen Hopp: Wieder Spiel vor Abbruch

Wieder Hass-Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietman Hopp! Im Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und VfL Wolfsburg kam es auf der Tribüne wieder zum Eklat, erneut stand damit ein Match vor dem Abbruch.

Einen Tag nach dem Eklat der Bayern-Fans beim 6:0 gegen Hoffenheim kommt es auf der Tribüne von Union Berlin zu ähnlichen Szenen. Auf einem Banner stand demnächst zu lesen: "2017 Kollektivstrafen abgeschafft, nun Hopp hofiert und zwei Schritte zurück gemacht - f*** dich DFB." Danach gab es ein weiteres Transparent, auf dem Hopp ähnlich wie am Samstag beleidigt wurde.Schiedsrichter Bastian Dankert schickte die beiden Mannschaften daraufhin in die Kabine, ein Spiel-Abbruch stand im Raum.Letztendlich wurde das Match aber doch fortgesetzt. Die beiden Teams trennten sich mit einem 2:2. Andersson (41.) und Friedrich (56.) schossen die Berliner zwei Mal in Führung, beide Male leistete ÖFB-Legionär Christopher Trimmel die Vorarbeit. Gerhardt (60.) und Weghorst (81.) glichen zwei Mal für das Team von Coach Oliver Glasner aus. Xaver Schlager kam nicht zum Einsatz.In der Tabelle belegt Union weiterhin Platz zehn, Wolfsburg bleibt Siebenter. In der nächsten Runde treffen die "Wölfe" zu Hause auf RB Leipzig, die "Eisernen" sind ebenfalls am kommenden Samstag bei Freiburg zu Gast.