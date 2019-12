Wenn die Kleidung brennt: So rettest du dein Leben!

Was tun, wenn die eigene Kleidung plötzlich Feuer fängt? Wer sich das schon immer gefragt hat, bekommt die Antwort darauf vom indonesischen Militär.

Selbst wenn deine Kleidung brennt, ist cool bleiben die wichtigste Devise. In einem spektakulären Videozeigen die Soldaten wie man brennendes Gewand in nur wenigen Augenblicke selbst löschen kann.Mit einer kräftigen Handbewegung lassen sich die Flammen auf dem Ärmel oder Hosenbein scheinbar einfach ersticken – zumindest unter den doch einigermaßen kontrollierten Bedingungen.Brennt die Kleidung vorne oder hinten, lässt sich der Soldat einfach zu Boden fallen, um das Feuer zu löschen.Viele der Beobachter, die das virale Video im Internet schon gesehen haben, sind allerdings skeptisch, ob das in der Praxis dann auch so funktioniert.Auf keinen Fall solltest es selbst ausprobieren und diesen Versuch einfach so nachmachen. Es drohen schlimme Verbrennungen.