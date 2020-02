So riecht Gwyneth Paltrows Vagina-Kerze

Gwyneth Paltrow hat mit ihrer Firma Goop schon so manche fragwürdigen Produkte auf den Markt gebracht. Das neueste "Must-have" ist eine Kerze, die nach ihrer Vagina duften soll...

Sie ist ein Hollywood-Star, doch das ganz große Geld macht Gwyneth Paltrow nicht im Film-Business sondern mit ihrer eigenen Lifestyle-Marke namens "Goop" . Über diese verkauft die erfolgreiche Schauspielerin fragwürdige Produkte zu geschmalzenen Preisen.Der letzte Schrei der aktuellen Kollektion ist eine Kerze, die nach Paltrows Vagina duften soll. Irgendwie überrascht es nicht, dass der 47-Jährigen die Idee dazu im Drogenrausch kam. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen ist das absurde Gadget (Kostenpunkt knapp 69 Euro pro Stück) bereits ausverkauft – und wird von internationalen Stars gefeiert.Wer jetzt wissen möchte, wie Gwyneth Paltrows Intimbereich angeblich riecht, muss jetzt nicht Online-Auktionshäuser nach Angeboten durchforsten. Laut der Produktbeschreibung setzt sich das Aroma der Kerze aus Geranien, Bergamotte und Zedernholz, gepaart mit Damaszener-Rose und Samen des Disameibischs (Ambrette) zusammen.Beschrieben wird der Geruch als "spaßig, wunderschön, sexy und herrlich unerwartet". Die Kerze soll den Nutzer in "fantasievolle Stimmung versetzen, verführen und eine elegante Wärme verbreiten". An dieser Stelle muss jeder für sich selbst einen Reim darauf machen, was damit gemeint ist.Einige Stars feiern die Duftmischung extrem. So besitzt etwa GNTM-Model-Mama Heidi Klum eine der Kerzen wie sie selbst auf Instagram verrät. Auch der gesundheitlich angeschlagene Sänger Elton John ist davon angetan. Er soll gleich mehrere Exemplare der Kerze erstanden haben.Damit sind sie aber in der Minderheit. Die überwiegenden Reaktionen auf die Vagina-Kerze sind negativ. Kritik kommt auch von unerwarteter Stelle aus den Reihen von Paltrows Schauspieler-Kollegen: Dwayne "The Rock" Johnson zog die Kerze öffentlich durch den Kakao: "Bruder, ich habe schon versucht diese Kerzen zu machen, aber ich habe mir die Nüsse verbrannt. Jetzt verwende ich Shampoo".Und Komiker Adam Ray setzte noch eines drauf: