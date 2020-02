So sieht es aus, wenn ein Tornado auf ein Haus trifft

Dramatische Aufnahmen aus den USA: Eine Überwachungskamera zeigt, wie ein Tornado auf ein Haus in Charlotte, North Carolina, trifft.

"Ein Tornado zieht durch den Hinterhof unseres alten Hauses. Wir leben jetzt einige Blocks entfernt und hatten umfangreiche Baumschäden in unserem Hinterhof", schreibt Brad Panovich aus Charlotte dazu auf Instagram. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.Laut dem "Weather Channel" fegten am 6. Februar ganze fünf Tornados über das Stadtgebiet. Zahlreiche Haushalte waren nach einem Zusammenbruch der Energieversorgung ohne Strom. Der Sturm soll laut WBTV auch für Überschwemmungen in dem Gebiet gesorgt haben, so dass einige Anrainer von der Außenwelt abgeschnitten waren.