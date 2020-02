So unglaublich herzig klingt ein Baby-Faultier

Was macht ein kleines Faultier eigentlich für Geräusche? Die Antwort auf diese Frage gibt es im folgenden Video - einfach super-niedlich!

Schnell sind Faultiere jetzt zwar nicht, dafür einfach unglaublich süß. Vor allem in jungen Jahren ziehen die Tiere alle Blicke auf sich und sind zum Verlieben.Doch wie klingt eigentlich ein Faultier-Baby? In einem Video, das derzeit um die Welt geht, wird diese Frage auf herzige Weise beantwortet.Das Jungtier in dem Clip lebt im Costa Rica Animal Rescue Center, wo sich ehrenamtliche Helfer um Faultiere, Affen und andere Tiere kümmern.Die Tiere stammen oft aus illegalem Zoohandel und müssen wieder ordentlich von den Mitarbeitern des Centers aufgepäppelt werden.So wie dieses kleine Faultier-Baby im Video oben, das in dem Center seine ersten Schritte und Laute macht und damit im Netz für jede Menge Begeisterung sorgt.