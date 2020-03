So viel kassieren Pocher und Wendler fürs TV-Duell

Wendler tönte, er bekomme gar nichts für die Show - das dürfte eine dicke, große, fette Lüge gewesen sein. So dick, groß und fett wie sein Bankkonto.

250.000 für hoch verschuldeten Wendler

Pocher: Nichts für die Show, aber 2 Mio. von RTL

Insta-Gewinn für BEIDE

Oliver Pocher und Michael Wendler schafften mit "Pocher vs. Wendler" DAS TV-Ereignis der vergangenen Woche. Bei keiner Show schauten mehr Leute zu, über keine wurde mehr geredet, über keine wurde mehr geschimpft.. Das groß angekündete Aufeinandertreffen der Social-Media-Erzfeinde wurde zur peinlichen Nummer. Peinlich für Pocher, der völlig unnötig im Borat-Höschen seinen Bauch in die Kamera streckte. Peinlich für Wendler, der Pocher mit einem Protest-Shirt eins auswischen wollte und sich lächerlich machte, weil er beim Wort "Original" eines der beiden I vergaß Vor der Sendung tönte der Wendler laut, er bekomme für seinen Auftritt gar nichts bezahlt. Pocher widersprach ihm schon damals. Jetzt fand auch die "Bild" heraus, was der Schlagersänger verschwieg.RTL soll tief in die Taschen gegriffen haben und dem hoch verschuldeten Wendler eine Viertelmillion überwiesen haben. 150.000 Euro brachte ihm die Show selbst ein, direkt danach wurde seinegezeigt, für die legte der Sender nochmal 100.000 drauf.Einer der Gründe, warum Wendler nichts davon verraten wollte, könnten seine Schulden beim Finanzamt sein. Den Beamten muss erPocher bekommt für die Show nichts. Mitleid braucht man trotzdem keines haben. Der Comedian hat einen Exklusiv-Vertrag mit dem Sender unterschrieben. Für die beiden Jahre, für die er sich verpflichtet hat, bekommt er laut Branchenschätzungen zwei Millionen und muss mehrere Live-Shows machen.Auf Instagram profitieren Pocher UND Wendler. Pocher hat inzwischen bei seinen Followern die Millionen-Grenze durchbrochen. Wendler, der gegen seine junge Freundin Laura Müller auf Insta alt aussah, bekam auch 50.000 Follower dazu.