So viel verdiente Tennis-Ass Thiem im Rekordjahr

Tennis-Ass Dominic Thiem räumte in seiner besten Saison groß ab: bei den Trophäen und auch beim Geld.

1,35 Millionen Euro gingen Dominic Thiem Sonntagabend bei seiner Finalniederlage gegen Stefanos Tsitsipas durch die Lappen.Bei einem Sieg wäre er in der Weltrangliste auch dem Dritten Roger Federer auf knapp 300 Punkte nahe gerückt.Alles hättiwari! Thiem unterlag bei den ATP Finals im Endspiel Stefanos Tsitsipas mit 7:6, 2:6, 6:7. Der 21-jährige Grieche kürte sich zum jüngsten Sieger seit Lleyton Hewitt.Trotzdem: Auch wenn die Krönung am Saisonende ausblieb, blickt Thiem auf eine starke Saison mit einem bärenstarkem Herbst zurück. Fünf Turniersiege feierte der 26-jährige Niederösterreicher – so viele schaffte sonst nur Novak Djokovic. In der Weltrangliste rückt Thiem auf Platz vier – sein Karriere-Hoch.2019 war auch in Sachen Preisgeld ein Rekordjahr für den 26-Jährigen. 7,13 Millionen Dollar n Preisgeld verdiente Thiem.An Bonusgeldern kassierte er von der ATP zusätzlich 706.000 Dollar – für Platz vier im Ranking, die Teilnahme an Masters-Turnieren und das Erfüllen von Sponsor-Terminen.Damit hat Thiem fast ein Drittel seines Gesamt-Preisgelds in dieser Saison eingespielt. Er hält nun bei 22,13 Millionen Dollar Gesamt-Preisgeld. Im Vergleich dazu: Thomas Muster verdiente 12,266 Millionen Dollar in seiner aktiven Zeit.Neben dem Preisgeld verdient Thiem durch Sponsoren-Verträge. Zu seinen Sponsoren zählen unter anderem Bank Austria, Rolex, Kia, Red Bull und die Ausrüster Adidas und Babolat. In den meisten Kontrakten gibt es Prämien für Turniersiege und Ranglisten-Platzierungen.