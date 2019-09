So viel verlangt Lindsey Vonn für ihre Villa in Vail

23 Jahre sind genug! Die im Februar zurückgetretene Ski-Queen Lindsey Vonn verkauft ihre Villa im US-Nobel-SkiortVail. Wer das nötige Kleingeld hat, kann zuschlagen.

Mit elf Jahren war Vonn mit ihrer Familie nach Vail gekommen, reifte im Skiort in Colorado zur erfolgreichsten Skiläuferin aller Zeiten. Doch damit ist nun Schluss.Vonn möchte ihr Anwesen in Vail verkaufen, um zu ihrem Verlobten, dem Eishockey-Spieler PK Subban nach New Jersey zu ziehen, wo der Kanadier für die Devils spielt.Der stolze Kaufpreis für die Villa im Nobel-Skiort: Sechs Millionen US-Dollar (knapp 5,5 Millionen Euro). Dafür bietet das Haus fünf Schlafzimmer und sechs Badezimmer sowie ein Esszimmer für zwölf Personen und ein Fitnessstudio.Ihr zweites Anwesen in Los Angeles hatte Vonn erst vergangenes Jahr für 3,65 Millionen Dollar (gut 3,3 Millionen Euro) verkauft.