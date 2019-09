So würden Ausländer in Österreich wählen

Bei der "Pass Egal Wahl" von "SOS Mitmensch" konnten Menschen ohne österreichischen Pass ihre Stimme abgeben – jetzt ist das Ergebnis da.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hätte am liebsten eine absolute Mehrheit im Nationalrat, um seinen "Weg" unbeirrt fortzusetzen. Die Umfragen geben das nicht her, aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich die Volkspartei nach der Wahl am 29. September einen Koalitionspartner suchen müssen.Dieses Problem gäbe es mit dem Wahlergebnis der "Pass Egal Wahl" nicht. Wie berichtet , konnten bei dieser symbolischen Wahl alle Menschen ihre Stimme abgeben, die auf Grund ihrer Staatsbürgerschaft nicht an der Nationalratswahl teilnehmen dürfen. Jetzt hat "SOS Mitmensch" das Ergebnis veröffentlicht – und es gibt eine absolute Stimmenmehrheit.Der Sieger heißt allerdings nicht Sebastian Kurz, sondern Werner Kogler. Seine Grünen erreichen 51,47 Prozent der Stimmen, gefolgt von der SPÖ mit 27,47 % und der KPÖ und den Neos mit jeweils rund 6 Prozent. Auch der Wandel schaffte die Hürde von 4 Prozent. ÖVP und FPÖ scheitern an der 4-Prozent-Hürde. Ebenso die Liste Jetzt von Peter Pilz.An insgesamt 15 Standorten in allen Bundesländern (Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, St.Pölten, Bregenz, Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Oberwart, Güssing, Pinkafeld, Pottendorf) konnten Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme für die bei der Nationalratswahl kandidierenden Parteien abgeben. Insgesamt nahmen fast 4.000 Menschen teil, darunter auch mehr als 1.000 österreichische Staatsbürger, die ihre Solidarität zum Ausdruck brachten. Darunter befanden sich auch Prominente wie der ORF-Star Dirk Stermann.SOS Mitmensch betont allerdings, dass das Ergebnis der "Pass Egal Wahl" nicht repräsentativ für die Gesamtheit der Menschen ohne österreichischen Pass sei. Das Wahlergebnis stehe stellvertretend für das politische Stimmungsbild jener Menschen, die bereit sind, aktiv ein Zeichen für eine inklusivere Demokratie zu setzen, so die Menschenrechtsorganisation.