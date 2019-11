Sogar der Gegner weinte bei dieser Verletzung

Tottenham kam gegen Everton nicht über ein 1:1 hinaus. Die Partie wurde von einer schweren Verletzung von "Toffees"-Kicker Andre Gomes überschattet.

"Son am Boden zerstört"

Ein Tor in der 97. (!) Minute rettete Everton einen Punkt im Premier-League-Duell mit den Spurs . Richtig freuen konnte sich aber niemand über das späte 1:1.Andre Gomes war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg ins Spital. Der Portugiese in Diensten der "Toffees"brach sich bei einem Foul des Südkoreaners Son Heung-min in der 79. Minute den Knöchel.Mit starken Schmerzen wurde der 26-Jährige lange auf dem Rasen behandelt – und schließlich mit der Trage abtransportiert.Son, der Rot kassierte, reagierte unmittelbar nach dem Ereignis schockiert und weinte. "Er ist am Boden zerstört", erzählte Dele Alli, der das 1:0 erzielt hatte (63.).Tottenhams Serge Aurier betete auf dem Feld und auch den anderen Spielern und Betreuern war ihr Entsetzen von den Gesichtern abzulesen. "Ich will Andre Gomes meine besten Wünsche senden", sagte Tottenham-Coach Mauricio Pochettino. "Es ist wichtig, dass er schnell wieder auf die Beine kommt."Everton-Trainer Marco Silva: "Das ist wichtiger als ein Fußballspiel. Das ist ein schlimmer Moment für uns als Gruppe und Team."