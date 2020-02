Flörsch (19) schreibt mit Formel-Cockpit Geschichte

Etwas mehr als ein Jahr nach ihrem schweren Unfall in Macau sicherte sich die 19-jährige Sophia Flörsch ein Cockpit in der FIA-Rennserie Formel 3.

Sophia Flörsch krallt sich als erste Frau in der Geschichte ein Cockpit in der FIA Formel 3, die allerdings erst in ihre zweite Saison geht.Die erst 19-jährige Deutsche heuert beim spanischen Rennstall Campos Racing an und fährt in ihrer neuen Rennklasse unter anderem gegen David Schumacher (Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf, Neffe von Rekordweltmeister Michael Schumacher).Sechs Frauen fuhren in der Vorgängerserie der Formel 3, der GP3. Tatiana Calderon erreichte mit Rang sechs das beste weibliche Ergebnis.Jetzt will Flörsch ihren männlichen Kollegen Druck machen. An Mut fehlt es ihr auf keinen Fall. Im November 2018 hatte sie mit ihrem "Horror-Unfall" für Schlagzeilen gesorgt. Sie war beim Grand Prix von Macau von der Strecke katapultiert worden. Beim Anblick des Videomaterial erscheint es wie ein kleines Wunder, dass sie nicht nur überlebt hat, sondern ihre Motorsport-Karriere fortsetzen konnte.Die damals 17-Jährige hatte sich an der Wirbelsäule verletzt, ihr war bei einer siebenstündigen Operation ein Teil des Hüftknochens in den Wirbel eingesetzt worden.