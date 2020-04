Sorge um Mike Tyson: "Denke an meinen Tod!"

Box-Ikone Mike Tyson hat oft seine harte Schale bewiesen, nun gibt sich der 53-Jährige hoch emotional und spricht offen über den Tod.

"Leben ist wahrscheinlich komplizierter als zu streben. Ich habe keine Angst vor dem Tod", sagt der ehemalige Schwergewichts-Champion in einem Interview mit"Das Leben ist eine ständige Reise, ein ständiger Kampf. Wir nehmen uns alle viel zu ernst, eigentlich sind wir alle ein Niemand. Vor allem berühmt zu sein ist scheiße", legt der 53-Jährige nach.Im Ring hatte er auch nie Angst: "Es gab zwar Gedanken an den Tod im Ring, aber wenn dann habe ich immer gedacht, dass ich derjenige sein wird, der tötet. Das war eine Art Überlebensmechanismus.""Je mehr ich darüber nachdenke, nicht mehr zu existieren, desto mehr freunde ich mich mit dem Tod an", philosophiert der Amerikaner.