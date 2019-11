Moreno gefeuert, Enrique wieder Spanien-Teamchef

Iker Casillas ist unzufrieden mit der Entscheidung des spanischen Verbands, Teamchef Robert Moreno trotz starker Leistungen zu entlassen. Luis Enrique bekommt seinen alten Posten zurück.

Casillas-Kritik

Trainer-Chaos in Spanien! Teamchefmuss gehen, obwohl sein Team in der EM-Quali souverän bestand. Wie die spanische "Marca" berichtet, wurde diese Entscheidung dem scheidenden Trainer schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Rumänien beigebracht. Sein Team gewann zum Abschied 5:0.übernimmt, nachdem er vor einem halben Jahr nach dem Tod seiner neunjährigen Tochter zurückgetreten war. Das bestätigte der Verband inzwischen.Die Iberer setzen einen Trainer vor die Tür, der in neun Spielen keine einzige Niederlage einstecken musste, sieben Mal gewann und dabei ein Torverhältnis von 29:4 aufwies. Zur Erinnerung: Es handelt sich um denselben Verband, der letzten Sommer wenige Tage vor der WM-Endrunde in Frankfreichvor die Tür setzte, dann im Achtelfinale gegen Gastgeber Russland ausschied.Die Trennung mit Moreno erfolgte nicht im Guten. Er fühle sich betrogen und ausgenutzt, formuliert es "AS". Für ihn kam die Ausbootung offenbar überraschend.Auch für das Team, das den Abschied erst nach dem 5:0 erfuhr. Die Feierlichkeiten waren deutlich getrübt.Die Rochade an der Spitze kommt in Spanien nicht bei allen gut an. So meldete sich die Torhüter-Legende, langjähriger Nationalkeeper, via Twitter und wählte dabei klare Worte."Wir sind ein Witz-Land. Lang lebe Spanien!"