Spanien-Klub meldet 15 positive Corona-Fälle

Die Alaves-Profis zeigen vor, was man in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nicht machen darf.

Dem spanischen Erstligisten Deportivo Alaves spielt der Coronavirus besonders übel mit. Gleich 15 Personen aus dem Verein haben sich infiziert.

15 positive Tests bei einem einzigen Fußballklub – mit dieser Meldung sorgt der spanische Erstliga-Klub Deportivo weltweit für Schlagzeilen.Unter den Infizierten befinden sich auch drei nicht namentlich genannte Spieler aus der ersten Mannschaft, im Trainerstab hat es gleich sieben Personen erwischt. Alle Betroffenen zeigen laut dem Verein aus dem Baskenland aber keine Symptome und sollen in guter gesundheitlicher Verfassung sein.Noch am 6. Märze spielte Alaves in der spanischen Meisterschaft gegen den FC Valencia. Die Andalusier vermeldeten bereits zuvor, dass inzwischen rund 35 Prozent ihres Klubpersonals an COVID-19 erkrankt sind.