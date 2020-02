Spieler machen sich über Ex-Coach Klinsmann lustig

Das Theater rund um den Abschied von Jürgen Klinsmann bei der Hertha hält an. Nach dem Leak von Aufzeichnungen des Ex-Trainers machten sich nun Spieler im Training über den früheren deutschen Teamchef lustig.

Am Mittwoch hatte dieAufzeichnungen Klinsmanns veröffentlicht. In seinen zehn Wochen als Coach des deutschen Hauptstadt-Klubs fertigte der 55-Jährige über alle Spieler genaue Aufzeichnungen an.Einer, der in den Notizen besonders schlecht wegkam, ist Ersatztorwart Thomas Kraft. Klinsmann hatte notiert: "31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen."Im Donnerstags-Training hatte sich der Keeper dann mit seinen Mitspielern über den Ex-Coach lustig gemacht. Nach einer sehenswerten Parade im Torschusstraining hatte der 31-Jährige Medienberichten zufolge gelacht: "Ja aber ich muss doch meinen Mehrwert steigern." Danach war auf dem Platz und bei den Zaungästen lautes Gelächter ausgebrochen.Und Spielern, die nicht ins Tor trafen, schrie der Ersatzkeeper hinterher: "Ihr müsst treffen und euren Mehrwert steigern."