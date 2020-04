Spielte Thiem-Gegner in Australien mit Corona?

Die Coronakrise hat den Tennis-Zirkus in die Knie gezwungen. Bis 13. Juli sind alle Turniere abgesagt. Dass die Pandemie schon länger kursieren könnte, als gedacht, machte jetzt Tennis-Star Alexander Zverev öffentlich.

"Meine Freundin Brenda und ich waren am 28. Dezember in China. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich anschließend in Australien einen Monat gehustet habe. Ich hatte zwei, drei Tage Fieber und habe fünf, sechs Stunden durchgehustet. Brenda auch. Wir wussten nicht, was es ist", erzählte er im Instagram-Gespräch mit Oliver Pocher.Klassische Corona-Symptome, was Zverev erst rückblickend merkte. "Es war ein Husten, den ich so noch nie hatte. Ich habe keine Schmerzen gehabt, aber nonstop alle zehn Sekunden gehustet."Trotzdem hatte es der Deutsche ins Halbfinale der Australian Open geschafft, dort gegen Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem verloren. "Ich will aber nicht sagen, dass ich Corona hatte und damit im Halbfinale gespielt habe", so der Weltranglisten-Siebte. Nach der Abreise aus Australien war der Husten jedenfalls vorbei. Klarheit hat Zverev bis heute nicht.Trotzdem geht es dem Deutschen wieder besser. Aktuell bereitet sich der 22-Jährige in Tampa auf den Neustart der Saison vor. Ohne Husten.