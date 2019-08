SPÖ nennt jetzt doch Namen ihrer Spender

Erst im Nachhinein ergänzte die SPÖ ihre Angaben zu Parteispenden aus den Jahren 2018 und 2019 mit konkreten Namen und Summen.

Abgekürzte Namen

Allein Horten spendete mehr als SPÖ bekam

Meldepflicht verschärft

Zuerst hat die SPÖ ihre Parteispenden nur ein bisserl transparent gemacht ( mehr dazu hier ). Die Namen und genauen Summen der einzelnen Spender blieb sie schuldig. Bis jetzt.Schon seit vergangener Woche soll die "Ergänzung" der Partei online sein. Es gibt nun auf der SPÖ-Website Listen mit Namen und Summen einzusehen.Allerdings: Bei den Kleinspendern sind die Namen abgekürzt, erst ab einer gewissen Summe werden die vollen Namen genannt. Von diesen "Großspendern" hat die SPÖ aber b ei weitem nicht so viele wie die ÖVP , sie spendeten auch weit weniger.Die größeren Summen stamme aus zwei Nachlässen verstorbener SPÖ-Politiker. Von Albrecht Konecny, dem langjährigen Fraktionsführer im Bundesrat, kamen insgesamt 17.500 Euro. Die im Jänner 2018 verstorbene SPÖ-Politikerin Erika Krenn vererbte der Partei 45.932,90 Euro.Im Jahr 2019 gingen bei der SPÖ insgesamt 18.175,25 Euro von 200 Einzelspendern ein. Für das Jahr 2018 weist die SPÖ 747.062,44 Euro aus, etwa 270.000 Euro sollen von der Bundes-SPÖ gekommen sein, der Rest (fast 480.000 Euro) von den Gemeindeorganisationen.Zum Vergleich: Bei der ÖVP gingen in den Jahren 2018 und 2019 über 2,7 Millionen Euro ein. Mehr als dreieinhalt Mal soviel wie die SPÖ. Allein Großspenderin Heidi Goess-Horten spendete der ÖVP mehr Geld ( 931.000 Euro) als die SPÖ insgesamt bekam.Seit 9. Juli will die Partei auch keine Spenden mehr über 2.500 Euro eingenommen haben. Die Meldeliste, die vom Rechnungshof geführt wird, ist noch leer. Auch bei ÖVP, FPÖ und Jetzt steht der Zähler noch auf Null.Die Neos meldeten bisher insgesamt 42.000 Euro ein, die Grünen 20.399 Euro. Die Partei Wandel bekam 6.000 Euro an "Großspenden". (csc)