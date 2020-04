Sportclub-"Rettung" durch Falafel um 50 Millionen €

Der Wiener Sportclub bangt um seine Zukunft. In der Corona-Krise rief der Verein eine Spendenaktion ins Leben. Mit einem Beitrag über eine Falafel-Bestellung im Wert von 50 Millionen Euro beweisen die Dornbacher in der Krisenzeit Humor.

Geldnot beim Wiener Sportclub! "Wir haben keinen Schimmer, wann wir wieder Einnahmen haben werden, das trifft wohl keinen Verein außerhalb der Bundesliga-Bubble härter als uns." Der Regionalligist hat große Sorgen um seine finanzielle Zukunft.Durch die Coronavirus-Pandemie steht der Fußball still. "Wir wollen unseren geliebten Verein nicht verlieren. Damit wir auch nach Corona wieder Fußball spielen können, brauchen wir eure Hilfe", wandte sich der Verein jüngst an seine Fans.Auf der Homepage "heanoisschlogtois.at" schreibt der Sportclub über ein spezielles Angebot für die Fans, die derzeit auf die Heimspiele verzichten müssen: "Pünktlich zu den Heimspiel-Terminen, liefern wir Corontäne-Content in eure Wohnzimmer. Jeden zweiten Freitag gibt's in Kooperation mit dem ORF, Platin TV und weiteren Partnern ein Sportclub-Match im Livestream."Diese Streams kosten zwar nichts. Der Klub bittet aber um Spenden in Form von Abos oder fiktiven Gastronomie-Angeboten an. Schließlich geht es um die Rettung des Vereins.Am Dienstag teilte der Verein eine besondere Perle unter den eingegangenen Spenden auf Facebook. Mit Stolz wird die wohl größte Falafel-Bestellung der Geschichte präsentiert. Ein Spender namens "Große Klappe" hat sich 9999999 Stück der virtuellen Speise 50 Millionen Euro kosten lassen und damit den Verein im Alleingang "gerettet".Wird der Sportclub das neue Red Bull Salzburg? Wohl kaum. Wie der Name des mysteriösen Wohltäters vermuten lässt, waren die Augen von "Große Klappe" wohl größer als der sprichwörtliche Mund. Die Empfänger sind misstrauisch: "Danke für die Überlegungen, wir sind aber dann doch eher skeptisch ob des Finanzierungsmodells."Der verspätete Aprilscherz sorgt in der Geschäftsstelle also für Belustigung. Trotz der ernsten Lage beweist der Sportclub Humor.