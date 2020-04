18.04.2020 7:22 Spurs fordern Ex-Coach zum Gehaltsverzicht auf

Tottenham-Ex-Coach Mauricio Pochettino soll auf Teile seines Gehalts verzichten. Bild: imago images

Weltweit verzichten Fußballer in der Corona-Krise zugunsten ihrer Vereine auf einen Teil des Gehalts. In der englischen Premier League scheiterte eine ligaweite Einigung. Um nun Geld zu sparen, will Tottenham, dass Ex-Coach Mauricio Pochettino sparen hilft.