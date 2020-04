Stabhochspringer hat eigene Anlage im Garten

Gaberln im Garten kann jeder! Renaud Lavillenie hebt das Home-Training auf ein neues Level. Er ist Stabhochspringer.

Renaud Lavillenie (Fr) ist einer der besten Stabhochspringer der Welt. Bis vor wenigen Wochen hielt der Olympiasieger mit 6,16 Metern den Weltrekord – ehe der Schwede Armand Duplantis zwei Zentimeter drauflegte.Das will Lavillenie freilich nicht auf sich sitzen lassen. Mit eisernem Training will sich der Franzose an die neue Bestmarke heranpirschen.Während der Corona-Krise ist das Üben nicht einfach, würde man meinen. Lavillenie sieht das anders. Der 33-Jährige besitzt nämlich eine eigene Trainingsanlage im Garten. So ist es ihm möglich, jederzeit an der Form zu feilen.Im aktuellen Video überquert der Leichtathlet die Latte bei 5,61 Metern.