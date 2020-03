Star-Schwimmer: So heftig ist Covid-19 auch bei mir

Cameron van der Burgh ist ein mit Olympia-Gold dekorierter Star-Schwimmer, dessen Lungen um ein vielfaches kräftiger sind als bei "normalen" Menschen. Covid-19 macht ihm dennoch schwer zu schaffen.

Schwimmolympiasieger Cameron van der Burgh ist an Covid-19 erkrankt. Sollte soweit kein allzu großes Problem sein, könnte man meinen. Schließlich ist der Südafrikaner erst 31 Jahre alt, top-fit und somit weit davon entfernt, in die Risikogruppe zu fallen.Doch Van der Burgh hat eine eindringliche Warnung parat: "Das ist der mit Abstand schlimmste Virus, mit dem ich bisher zu kämpfen hatte."Der Olympiasieger von 2012 über 100 Meter Brust schildert, wie die Krankheit bei ihm verläuft. "Ich kämpfe nun schon 14 Tage lang mit Covid-19. Und das, obwohl ich ein gesunder Mensch mit starken Lungen (nie geraucht und dazu Profisportler), einem gesunden Lebensstil und jung bin."Der zweifache Weltmeister erzählt weiters, dass die schwersten Symptome (extremes Fieber) bei ihm zwar abgeklungen sind, er aber weiterhin an extremer Müdigkeit und einem starken Husten leidet. "Nach jeder körperlichen Aktivität wie Gehen bin ich stundenlang erschöpft", verrät er. "Der Konditionsverlust war bei mir immens."Er warnt: "Bitte, passt alle auf euch auf. Die Gesundheit steht an erster Stelle - COVID-19 ist kein Witz." Zudem fordert er endlich eine Absage der Olympischen Spiele in Japan (24. Juli bis 9. August): "So lange keine Entscheidung fällt, werden alle Sportler mit dem Training weitermachen – und das setzt alle einem unnötigen Risiko aus."