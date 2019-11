Star war schwer krank: "Waren Anti-Baby-Pillen"

Die deutsche Star-Fußballerin Dzenifer Marozsan musste wegen einer schweren Erkrankung um ihre Karriere bangen. Sie glaubt die Ursache zu kennen.

Eine Lungenembolie kostete Dzsenifer Marozsan fast ihre Karriere. Sie gilt als Deutschlands beste Fußballerin. Ihr Körper hatte ihr beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Drei Monate konnte sie im vergangenen Sommer nicht kicken.Jetzt sorgt sie mit einem Interview im englischen Telegraph für Aufsehen. Sie spricht über ihre Erkrankung und nennt Anti-Baby-Pillen als Ursache."Ich bin hingefallen und konnte nicht mehr atmen. Es war ein wirklich beängstigender Moment. Ich wusste nicht, was passiert." Die Schmerzen in ihren Muskeln und in beiden Schultern "wurden schlimmer und schlimmer".Die 27-Jährige erzählt: "Ich war verängstigt, dass mir die Ärzte sagen, dass ich nie wieder auf das Fußballfeld zurückkehren kann."Schuld war ein verstopftes Blutgefäß in der Luge – eine Lungenembolie. Die Lyon-Legionärin will auf die Gefahren der Anti-Baby-Pille hinweisen. Das Thrombose-Risiko wird durch die Einnahme häufig unterschätzt.