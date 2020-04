Starspieler soll Freundin schwer misshandelt haben

Schlimme Bilder auf Instagram belasten einen südamerikanischen Starstürmer schwer! Sebastian Villa, Torjäger bei den Boca Juniors, soll seine Freundin schwer misshandelt haben.

Daniela Cortes zeigt auf ihrem Instagram-Account schockierende Bilder: blutige Lippen, Verletzungen am ganzen Körper. Sie behauptet, dass ihr Freund ihr diese Verletzungen zugefügt haben soll. In einer Video-Botschaft erzählt sie, seit Monaten Angst vor dem Stürmer zu haben. Unter der wohlerzogenen Fassade des Fußballers stecke ein Mann, der zu allem fähig sei. Wegen der Corona-Krise könne sie nicht zurück zu ihrer Familie nach Kolumbien.Besonderen Nachdruck erhalten die Vorwürfe durch Alexa Marin, die Ex-Freundin von Villa. Sie meldete sich auf die Instagram-Beiträge von Cortes und gab auch, während ihrer Beziehung ebenfalls von Villa mit der Faust geschlagen worden zu sein.Villa antwortet ebenfalls im Netz auf die Vorwürfe. Er postete ein Video, in dem er meinte, nichts davon gewusst zu haben. Er sei zuletzt nicht in der Wohnung in Buenos Aires gewesen.Die Klubführung der Boca Juniors äußert sich zu den Vorwürfen zurückhaltend. Sie versichterte, die Vorwürfe untersuchen zu wollen und nötigenfalls Konsequenzen zu ziehen. Bis zum Abschluss der Untersuchung will man dazu keine Stellung nehmen.