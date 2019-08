Vor 11 ' Statt Sane: Holen die Bayern einen Inter-Star?

Ivan Perisic vor dem Sprung zu den Bayern? Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Plan B bei Bayern München. Nach der Schock-Diagnose von Leroy-Sane suchen die Münchner fieberhaft nach Verstärkungen auf dem Flügel.

Denn wie Manchester City am Donnerstag bekannt gab, zog sich Sane im Community Shield gegen Liverpool einen Kreuzbandanriss zu. Der 23-jährige DFB-Teamspieler muss operiert werden, fällt bis zu sechs Monate aus.



Doch die Bayern, die aktuell nur 17 Profi-Feldspieler im Kader haben, brauchen dringend eine Verstärkung für die Außenbahn. Und die soll nun Ivan Perisic heißen.



Der Kroate soll von Inter Mailand für eine Saison geliehen werden, berichten italienische Medien – samt Kaufoption über 30 Millionen Euro. Der Serie-A-Klub soll bereits zugestimmt haben, spart sich Inter doch rund acht Millionen Euro an Gehalt.



Gut möglich, dass die Perisic-Leihe nur den Sane-Ausfall für eine Saison kompensieren soll, die Münchner im kommenden Jahr einen neuen Anlauf nehmen.



Wenn der 30-Jährige Ex-BVB-Kicker zustimmt, ist der Deal perfekt, könnte noch am Wochenende über die Bühne gehen.



(wem)