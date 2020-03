Initiative aus Österreich: Sport-Stars halten uns fit

Österreichs Sport-Stars unterstützen mit ihren Videos die Initiative "StayHomeStayFit", inspirieren damit in Zeiten der Corona-Krise die Fans zum Mitmachen.

Rapid-Kapitän Schwab im "Homeoffice"

Austria-Keeper Patrick Pentz im Homeoffice

Altach-Kicker Gebauer ruft zum Training auf

Vier Freunde riefen die Initiative "#StayHomeStayFit" ins Leben. Die Sportler leisten damit einen Beitrag, ihre Mitmenschen während der Coronavirus-Pandemie fit zu halten. Dabei kommt auch der Unterhaltungsfaktor nicht zu kurz.Lorenz Kirchschlager (Wien), Simon-Peter Charamza (Wien), Thomas Freismuth (London), Jakob Penner (München) starteten die Aktion. Via Social Media nominiert jeder Teilnehmer drei weitere. So erfreut sich die Aktion bereits regen Zuspruchs.Ob Fußballer, Ausdauersportler oder Freerunner – Athleten verschiedenster Sportarten zeigen dieser Tage auf Instagram, wie man sich auch daheim, ohne eigenen Kraftraum, fit halten kann.Rapid-Stars wie Kapitän Stefan Schwab oder Ehrenkapitän Steffen Hofmann (weiter oben) teilen kreative Videos. Stellvertretend für den Rivalen zeigen wir folgend das Homeoffice-Video von Austria-Keeper Patrick Pentz.Die "StayHomeStayFit"-Challenge hat nicht nur die Stars der Wiener Großklubs vor die Linse gelockt. Ob Altach, St. Pölten oder Admira – die Bundesliga-Kicker animieren ihre Fans zum Mitmachen.Hier ist Altachs Christian Gebauer auf dem Ergometer zu sehen.Pam Forster (Parkour-Sportlerin, Freerunnerin) verbindet gleich zwei Challenges, baut Klopapier in ihre Trainingsroutine mit ein: