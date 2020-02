Stefan Kraft fliegt mit Schanzenrekord zum Sieg

Stefan Kraft macht einen wichtigen Schritt in Richtung Skisprung-Gesamtweltcup! Der Salzburger siegte im rumänischen Rasnov knapp vor den beiden Deutschen Karl Geiger und Constantin Schmid. Im ersten Durchgang flog Kraft sogar mit 103 Meter auf der Normalschanze zum Schanzenrekord - auch Gregor Schlierenzauer erreichte diese Weite.

Den Schanzenrekord in Rasnov muss sich Kraft mit Schlierenzauer teilen, den Sieg aber nicht. Während "Schlieri" am Ende nur auf Platz zwölf landete, segelte Kraft zum Sieg. Beide ÖSV-Adler landeten im ersten Durchgang bei 103 Meter.97,5 Meter reichten dem Salzburger im zweiten Durchgang für den Triumph vor Karl Geiger und Constantin Schmid.Die weiteren Adler schafften es nicht in die Top-10: Michael Hayböck erreichte Rang elf, Philipp Aschenwald holte Platz 13.Die beiden Hubers Daniel (19.) und Stefan (20.) waren weiter von der Spitze entfernt.