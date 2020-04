Stimmung vom Band: Plan für Premier-League-Start

Die Premier League bereitet sich auf die Fortsetzung der Saison vor. Am Freitag wurden Pläne in einer Klub-Konferenz diskutiert. Mit Geisterspielen soll die Saison zu Ende gebracht werden. Mittelständler Brighton & Hove Albion überlegt auf kuriose Art und Weise, für Stimmung zu sorgen.

Obwohl die Situation im Zuge der Corona-Krise in Großbritannien weiterhin äußerst angespannt ist, möchte die Premier League schnellstmöglich wieder spielen.Als Starttermin wurde der 8. Juni angepeilt. Ein am Freitag diskutierter Plan sieht vor, dass die noch ausstehenden 92 Spiele innerhalb von fünf Wochen ausgetragen werden sollen. Dafür müssten allerdings Spieler und Betreuer regelmäßig mit Schnelltests untersucht werden.Das Problem ist allerdings, dass die britische Regierung den Fußballklubs keine Ausnahmegenehmigung zum Training in Kleingruppen erteilen möchte. Eine nächste Konferenz aller Vereine ist für den 1. Mai angesetzt.Sollte die Liga fortgesetzt werden, wird es auch auf der Insel Geisterspiele geben. Darauf bereitet sich Mittelständler Brighton bereits mit einer kuriosen Idee vor. Um für Stadion-Atmosphäre zu sorgen, will der Liga-15. Gesänge und andere Stadion-Geräusche vom Tonband über die Lautsprecher abspielen, berichtet die"Wir denken darüber nach, wie wir das Stadion verkleiden können. Ist es möglich, das Stadion besser zu machen, als mit blauen Sitzen? Können wir Geräusche ins Stadion bringen? Und ist das wirklich das, was die TV-Zuschauer erleben wollen?", fragte Klubchef Paul Barber. "Es wäre eigenartig und eine andere Art von Fußball. Aber wenn es wirklich der einzige Weg ist, müssen wir damit leben", so der Brighton-Boss.